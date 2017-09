Die Gemeinde ignoriert das kantonale Programm «Start Integration». Sie sieht dafür keinen Bedarf.

Mit dem Programm «Start Integration» will die Solothurner Regierung die Integration erleichtern.

Angesprochen sind alle neu zugewanderten Ausländer.

Jede Gemeinde muss ab 2018 eine/n Integrationsbeauftragte/n haben. Diese Person führt so genannte Erstgespräche mit den Ausländern.

Der Gemeinderat von Breitenbach im Schwarzbubenland will von diesem Programm aber nichts wissen. Sein Argument: Ein Viertel der 4000 Einwohner seien Ausländer. Und mit diesen habe man keine Probleme. Es brauche den Integrationsbeauftragten nicht.

Gemeindeverwalter Andreas Dürr: «Die Gemeinden sind durchaus in der Lage, selber Lösungen zu finden. Wir zum Beispiel sind sehr aktiv bei der frühen Förderung von Deutsch. Wir führen ausländische Kinder lange vor dem Kindergarten an die deutsche Sprache heran. Das ist in unserer Gemeinde gewachsen. Die Gemeinden wissen sehr wohl, was man tun muss, um die Leute zu integrieren.»