Das Bundesamt für Umwelt testet im Kanton Solothurn eine neue Massnahme gegen Töfflärm. Es geht um eine Versuchsanlage, die Motorradfahrer auf ihren Lärm aufmerksam machen soll. Sophie Hoehn, Leiterin Sektion Strassenlärm beim Bundesamt für Umwelt, bestätigt einen Bericht des «Tagesanzeigers».

Die Anlage besteht aus zwei Teilen und ist vergleichbar mit den Tempo-Messungen entlang Hauptstrassen oder in Tempo-30-Zonen. Ein erstes Gerät misst den Lärm, den ein Fahrzeug verursacht. Ein zweites zeigt einige Meter weiter ein Smiley an und entweder «Danke» oder «Langsamer!» bzw. «Leiser!» an.

Legende: imago images / Symbolbild

«Die Idee ist, die Töfffahrer für den Lärm zu sensibilisieren und so ihr Verhalten zu ändern», so Sophie Hoehn. Bei Tempomessungen mit Smileys habe man gute Erfahrungen gemacht, nun hoffe man auch beim Lärm auf ähnliche Effekte.

In Deutschland sei das System bereits erfolgreich im Einsatz, berichtet der «Tagesanzeiger». Dabei sei auf gewissen Strecken die Zahl zu lauter Fahrzeuge um die Hälfte zurückgegangen.

Der Test findet Ende August im Kanton Solothurn statt. Wo genau, will das Bundesamt für Umwelt nicht bekannt geben. Dies, damit die Testresultate möglichst unverfälscht sind.