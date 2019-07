Anfangs der 1990er Jahre kam es zum Niedergang der Solothurner Kantonalbank. Zum einen brachen ihr eigene Altlasten das Genick, unter anderem aus Geschäften mit dem danach verurteilten Werner K. Rey. Zum anderen war es die Übernahme der maroden Bank in Kriegstetten, deren Lage sich im Nachhinein als noch schlechter erwies als angenommen. Die Kantonalbank wurde in der Folge mit Steuergeldern saniert, was dem Kanton einen grossen Schuldenberg und Sparrunden bescherte. Später wurde sie privatisiert., Link öffnet in einem neuen Fenster