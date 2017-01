Als Johannes Wirz 1842 eine Maschine erfand um Verschlüsse maschinell zu produzieren, war es um das Gewerbe der Häftlimacher geschehen. Auf einen Schlag war das Aargauische Reinach der wichtigste Produktionsort für Häftli im ganzen Land. Das Unternehmen gibt es 175 Jahre später immer noch.

«Aufpassen wie ein Häftlimacher» diesen Spruch gibt es heute noch. Er verweist auf die umständiche Präzisionsarbeit, welche die Häftlimacher früher machen mussten. Das biegen eines stabilen Verschlusses war nämlich alles andere als einfach.

Der Aargauer Kammmacher Johannes Wirz hat schliesslich eine Maschine erfunden, die bis zu 60 Stück pro Minute produzieren konnte. «Das war revolutionär und legte eine ganze Branche lahm», sagt Christoph Zurfluh. Der Historiker und Journalist hat ein Buch über die Firma Fischer in Reinach geschrieben. «Die Häftlimacher» heisst es und beschreibt die bewegte Firmengeschichte.

Seit 175 Jahren gibt es die Firma Fischer in Reinach. Peter Fischer führt den Industriezulieferer in der 6 .Generation. Heute produziert die Firma Armierungen und kleine Metallteile für die Industrie. «In Kippfenstern, Rahmbläsern, Flugzeugsitzen, Kofferraumtüren, Küchenfenstern oder auch in Büstenhaltern hat es Teile von uns», erklärt Peter Fischer.

Man sei nie stehengeblieben, sagt Fischer: «Wir machen längst andere Sachen. Wir müssen uns dauernd neu erfinden». Er ist überzeugt, dass es seine Firma heute nicht mehr geben würde, wenn sie lediglich Kleiderverschlüsse produzieren würde.