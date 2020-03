Eine kollabierende Kantonalbank kann den Steuerzahler richtig teuer zu stehen kommen. Dies sah man im Kanton Solothurn in den 1990er Jahren. So hatte die Solothurner Kantonalbank mit dem kriminellen Banker Werner K. Rey Geschäfte gemacht. Zudem übernahm sie die marode Bank in Kriegstetten. Dies führte zu grossen Verlusten. Letztlich musste der Kanton Solothurn die Bank für über 360 Millionen Franken retten und privatisierte sie. Danach wurde sie als Solothurner Bank SoBa dem Schweizerischen Bankverein verkauft. Seit dem Jahr 2000 gehört die Bank der Basler Versicherung.