Legende:

Dieser Musikautomat stand um 1900 am Bahnhof Grenchen Süd. Ähnliche Automaten hatte es an vielen Bahnhöfen in der Schweiz. Die Musikdosen-Industrie stemmte sich mit diesem Produkt gegen ihren Untergang, der ab 1850 von den Platten-Spieldosen eingeläutet wurde.

SRF/Marco Jaggi