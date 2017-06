Zur Person

Benjamin Guélat ist 1978 in Bure (JU) geboren. Mit 16 Jahren begann er Orgel zu spielen. Gleich nach einem abgeschlossenen Mathematik-Studium absolvierte er sein Musikstudium in Basel. Guélat wurde 2007 und 2009 mit dem Hans-Balmer-Preis ausgezeichnet und pflegt eine rege Konzerttätigkeit in der Schweiz, Europa und Südkorea.