Der in den letzten Jahren geplante Stadionneubau soll durch das Privatunternehmen HRS Real Estate realisiert werden. Dieses will im Gebiet Torfeld-Süd eine neue Fussballarena für rund 60 Millionen Franken mit 600 Wohnungen in vier Hochhäusern realisieren. Ohne die Hochhäuser lasse sich der Bau des Stadions nicht finanzieren, hält das Unternehmen fest. Laut den Plänen soll sich die Stadt Aarau mit 17 Millionen Franken am Stadion beteiligen.