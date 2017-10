In der Gemeinde Buchs (AG) ist in einem zweiten Anlauf eine 25-jährige Türkin eingebürgert worden. Der Einwohnerrat beschloss mit 27 gegen 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen, der in der Schweiz geborenen Türkin das Bürgerrecht zuzusichern.

Im Juni hatte der Einwohnerrat das Gesuch mit 20 zu 12 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. Wie zuvor der Gemeinderat war der Einwohnerrad dem negativen Antrag der Einbürgerungskommission gefolgt. Diese war der Ansicht, die junge Frau erfülle «die Voraussetzung der erfolgreichen Integration nicht».

Internationales Medienecho

Die Nichteinbürgerung im Juni löste ein grosses Medienecho aus. Die Frau hatte vor der Einbürgerungskommission viele kleinliche Fragen beantworten müssen. Bei den 92 Fragen ging es unter anderem darum, ob sie bei einem Grossverteiler oder im Dorfladen einkaufe. Im schriftlichen Test über Staatskunde hatte sie alle Fragen richtig beantwortet.

Der Gemeinderat begründet den Meinungsumschwung damit, dass bei weiteren Gesprächen der «Eindruck entstanden» sei, dass sich die Gesuchstellerin besser in die Schweiz integriert habe, als sie dies zunächst aufzuzeigen vermochte habe.