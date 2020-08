Immer im August treffen sich mehrere 10'000 Pferdeliebhaber und -liebhaberinnen im jurassischen Saignelégier. Nur nicht dieses Jahr. Corona machte auch dem traditionellen Marché-Concours einen Strich durch die Rechnung. Doch die Pferdefreunde gehen trotzdem nicht ganz leer aus.

Legende: SRF/Djamila Siegenthaler

Auch grosse Pferdeschauen in Avenches, an der Olma in St. Gallen oder der BEA in Bern sind zwar abgesagt, aber ein Solothurner Pferdezüchter sprang in die Bresche und organisierte für das Wochenende eine Ersatz-Veranstaltung. Einfach im kleineren Rahmen. 45 Pferde werden vor einigen 100 Zuschauern präsentiert und zum Verkauf angeboten

Organisator Heinz Mägli: «Wegen den Absagen grosser Pferdeschauen haben wir entschieden, hier etwas Kleineres zu machen, damit die Leute ihre Pferde trotzdem bringen und vorführen können. Zudem können wir so die Vorteile unserer Freiberger Pferde präsentieren».

Legende: SRF/Marco Jaggi

Pferdefreunde wie Franz Zumbach sind froh um die Alternative, die Heinz Mägli in Balsthal bietet: «Das ist wichtig. So können wir unsere Freiberger Pferde doch noch in den Verkauf bringen». In der Region schwört man auf die letzte ursprüngliche Schweizer Pferderasse.

Legende: SRF/Djamila Siegenthaler

Trotz Corona: Pferde werden also auch 2020 verkauft und gekauft. «Der Markt läuft sogar wirklich gut dieses Jahr», strahlt Marie Pfammatter, Geschäftsführerin des Schweizerischen Freibergerverbands.

Legende: SRF/Djamila Siegenthaler

Natürlich gibt es auch in Balsthal ein Schutzkonzept. Es wird viel desinfiziert und es werden Personendaten aufgenommen. Organisator Heinz Mägli sagt, er könne die Auflagen des Kantons Solothurn erfüllen.