Macht das geplante Stadion in Aarau noch Sinn?

FC Aarau in der Krise

Das Problem: Im Frühling entscheidet das Aarauer Stimmvolk über die Zukunft des neuen Stadionprojekts in Aarau. Angesichts der schwachen Leistungen des FC Aarau stellt sich die Frage, ob ein Stadion mit 10'000 Sitzplätzen überhaupt noch gerechtfertigt ist. Momentan ist der FC Aarau auf Rang 10 von 10 in der Rangliste der Challenge League. Der mehrmals angekündigte Aufstieg zurück in die Superleague ist damit weit entfernt.

Legende: Noch ist unklar wann und ob das Fussballstadion gebaut werden kann. Night Nurse

Die Antwort der Stadt: «Unser Auftrag ist es ein Challenge- oder Super League taugliches Stadion aufzustellen», sagt der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Dies geschehe unabhängig der aktuellen Tabellenposition, sagt der Stadtpräsident gegenüber SRF.

Legende: Reicht das alte und nicht mehr Challenge-League-taugliche Brügglifeld doch noch? Keystone

Die Antwort des FCA: Die ständigen Niederlagen helfen dem FC Aarau in der Stadionfrage nicht. FC Aarau Präsident Alfred Schmid betont auf Anfrage, dass man in der Stadionfrage eine langfristige Perspektive brauche: «Ich bin natürlich froh, dass die Abstimmung noch nicht heute und morgen ist. Aber es darf auch nicht an einer Saison liegen, ob der FC Aarau ein Stadion erhält oder nicht». Dieses Stadion sei ein Zukunftsprojekt für die nächste Generation.

Wegweisender Entscheid: Ob dies auch das Stimmvolk so sieht, entscheidet sich im nächsten Frühling. Dann kommt das Projekt zur Abstimmung. Das wird gemäss Stadtpräsident Hilfiker ein äusserst wichtiger Entscheid für die Profifussballer: «Bei einem Nein ist klar, dass Fussball in den obersten Ligen in Aarau nicht mehr möglich ist.»