Mehr aus dieser Rubrik

Es war ein Drehbuch wie aus einem Hollywoodfilm. Der RC Willisau ging als klarer Favorit in die Finalserie der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft im Ringen und muss sich am Samstag in der Turnhalle Bachmatten in Muri im ersten Final-Showdown gegen die Ringerstaffel Freiamt trotzdem geschlagen geben. Die RS Freiamt dreht die Gesamtwertung im allerletzten Kampf des Abends. Aber der Reihe nach.

Bild 1 / 13 Legende: Roman Zurfluh beim Einwärmen vor seinem Einsatz. SRF/vona Bild 2 / 13 Legende: Die Fans der Ringerstaffel Freiamt unterstützten ihr Team lautstark. SRF/vona Bild 3 / 13 Legende: Auch die Kleinsten fiebern mit und feuern ihre Ringer-Vorbilder an. SRF/vona Bild 4 / 13 Legende: Guter Start für die Freiämter: Nils Leutert (links) holt im ersten Kampf den ersten Sieg. SRF/vona Bild 5 / 13 Legende: Die letzten Kräfte bündeln: Nils Leutert hat seinen Gegner im Griff. SRF/vona Bild 6 / 13 Legende: Auch der Ringerclub Willisau hat lautstarke Fans mit dabei. SRF/vona Bild 7 / 13 Legende: Glückwunsch vom Maskottchen: Der Lion der Willisau Lions gratuliert zum Sieg. SRF/vona Bild 8 / 13 Legende: Jeremy Vollenweider holt sich in der Kampfpause Tipps von Randy Vock (links) und Trainer Marcel Leutert (rechts). SRF/vona Bild 9 / 13 Legende: In der zweiten Hälfte drehte die Ringerstaffel Freiamt auf. SRF/vona Bild 10 / 13 Legende: Lautstarke Fans feuerten das Heimteam an. SRF/vona Bild 11 / 13 Legende: Spannung pur: Willisauer Fans hoffen auf den Sieg. SRF/vona Bild 12 / 13 Legende: Der Freiämter Pascal Strebel (links) siegt 3:0 gegen Roger Heiniger vom RC Willisau. SRF/vona Bild 13 / 13 Legende: Grosse Anspannung beim Trainer der Ringerstaffel Freiamt Marcel Leutert. SRF/vona

Nach elf Jahren wieder ein «Klassiker»

Was im spanischen Fussball Real Madrid gegen Barcelona als «El Classico» gilt, findet im Ringersport beim Aufeinandertreffen von Freiamt gegen Willisau statt. Die beiden Teams verbindet eine langjährige Rivalität. Erstmals seit elf Jahren kam es dieses Jahr wieder zum «Klassiker» im Final. Die Vorzeichen sprachen für die Luzerner. Diese hatten in der Qualifikation kein einziges Mal verloren.

Zur Pause zurück

Die Freiämter lancierten den Abend mit einem ersten Sieg. Nils Leutert gewann gegen Timon Zeder mit 2:0. In der Folge drehte Willisau auf. Nach fünf Kämpfen stand es in der Pause 6:11 – ein Dämpfer für das Heimteam. Sollte es noch mit einem Sieg im ersten Aufeinandertreffen der Finalserie klappen, brauchte es in der zweiten Hälfte eine klare Steigerung.

Die Steigerung gelang dem Heimteam. Vor über 1500 Zuschauern, nach vorne gepeitscht von den lautstarken Heim-Fans, schaffte es die Ringerstaffel Freiamt, vor dem letzten Kampf bis auf 15:16 an die Willisauer heranzukommen. Es kam zum entscheidenden letzten Kampf zwischen dem Freiämter Yves Müllhaupt und dem Willisauer Jonas Bossert.

Sieg im Ring und nach Punkten

In den letzten Sekunden des Kampfs drehte Yves Müllhaupt auf und sicherte sich wichtige Punkte, die schliesslich den 3:1-Sieg im letzten Kampf und den Sieg des Abends perfekt machten. Trotz diesem Sieg sei die Rollenverteilung vor dem Rückkampf in Willisau am kommenden Samstag unverändert, sagt Freiamt-Ringer Pascal Strebel. «An der Ausgangslage ändert sich nichts. Willisau ist und bleibt Favorit. Sie haben den Druck und wir können nochmal frei aufringen.»