Philipp Bonorand ist 38 Jahre alt und in Aarau aufgewachsen. Er ist Inhaber der Firma Vital in Oberentfelden und Inhaber und Geschäftsführer der Firma Multiforsa in Auw, beide Firmen produzieren und handeln mit Futtermitteln für die Landwirtschaft.

Bonorand sass mehrere Jahre lang für die SVP im Aarauer Einwohnerrat. Er arbeitete in den Jahren 2000 bis 2008 bereits für den FC Aarau, als Teil der ersten Geschäftsleitung der neu gegründeten Aktiengesellschaft.