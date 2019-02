Am 6. Dezember 2018 publizierte der «Blick» Kommentare, die der Gemeindeschreiber von Boswil auf Facebook-Seiten gemacht hatte. Ein Mitglied der SP Boswil reichte daraufhin eine Strafanzeige wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit und wegen Rassendiskriminierung ein. Am 14. Dezember wurde der Beschuldigte von der Aargauer Kantonspolizei einvernommen. Sie stellte den Facebook-Account wieder her, den er zuvor gelöscht hatte. Am 9. Januar fand eine Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft statt. Diese kam zum Schluss, die Kommentare seien nicht strafbar und stellte das Verfahren ein. Nach Ablauf der Beschwerdefrist (einziger Beschwerdeberechtigter war der Beschuldigte) konnte SRF am 7. Februar die Einstellungsverfügung einsehen.

Der Mann war vom Gemeinderat als Gemeindeschreiber suspendiert worden. Nach der Einstellung des Verfahren kam er zurück in seine Funktion. Mitte Januar wurde er entlassen, weil er Einbürgerungsdosseiers absichtlicht verschleppt hatte.