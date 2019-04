Gegen die Abteilung Umwelt des Kantons Aargau wurde im September 2018 eine Aufsichtsanzeige eingereicht. Der Vorwurf: Die Aargauer Umweltbehörde habe die Zementwerke in Wildegg und in Siggenthal ungenügend kontrolliert. Beide Zementwerke haben die Grenzwerte für den Ausstoss giftiger Gase in der Vergangenheit teilweise deutlich überschritten.