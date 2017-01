Der EHCO hat den Vertrag mit seinem Stammgoalie Matthias Mischler verlängert. Er unterschreibt für weitere zwei Jahre bei den Oltnern.

Mischler habe einen Vertrag bis 2019 unterschrieben, teilte der EHC Olten mit. Der 26-Jährige spielt aktuell die zweite Saison bei den Power Mäusen. Er stammt aus dem Nachwuchs des SC Bern, spielte vor seinem Engagement in Olten aber vor allem für den HC Ajoie.

Diese Saison überzeuge Mischler mit äusserst konstanten Leistungen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Dabei strahle er viel Ruhe und Sicherheit aus.

Der EHC Olten befindet sich momentan auf dem fünften Tabellenplatz in der NLB. Nach einem guten Start in die Saison kämpft der EHCO nun um den Heimvorteil in den Playoffs. Dies führte letzte auch zu einem Trainerwechsel.