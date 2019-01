Renata Siegrist wurde am 7. März 1959 geboren. Sie wuchs in Zofingen auf und wohnt heute wieder dort. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Im Grossen Rat politisiert sie seit 2013 für die GLP. Siegrist ist selbstständige Feldenkrais-Pädagogin und medizinische Praxisassistentin. Sie lebte längere Zeit mit ihrem Mann in Südafrika.