Mit über 1000 Fahrzeugen treffen sich in Möriken die Fans von Oldtimer-Traktoren. Vor allem Modelle, die älter sind als Jahrgang 1967, sind gefragt. Früher zählte man über 130 Traktoren-Marken in der Schweiz. Die bekanntesten sind Bührer und Hürlimann.

Eine Ausstellung am Oldtimer-Traktoren-Treffen zeigt, dass es früher sogar Aargauer Traktorenproduzenten gab. Die Firma Mafag-Traktor aus Brugg begann in den 30er Jahren. Der letzte Aagauer Traktor wurde 1993 bei der Firma Amweg-Köpfli in Ammerswil produziert.