Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sollen im Kanton Solothurn vermehrt in die Arbeitswelt integriert werden. Dieses Ziel verfolgen der Kanton, der Gewerbeverband und die Handelskammer.

Die Integration von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sei volkswirtschaftlich sinnvoll und notwendig, hiess es am Mittwoch an einer gemeinsamen Medienkonferenz von Kanton, Gewerbeverband und Handelskammer in Zuchwil. Für Unternehmen gehe es um Chancen und um Herausforderungen.

Das denken Kanton und Verbände:

Die Flüchtlinge stellten ein Potenzial an Arbeitskräften dar. Mit Ausbildung könnten die Menschen dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Nachwuchs in den Betrieben zu sichern.

Bisher passiert das aus Sicht von Kanton und Verbänden noch zu wenig: Im Kanton Solothurn liegt die Erwerbsquote von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen bei rund 30 Prozent.

Das denken die Unternehmen:

Aus der Sicht der Arbeitgeber sind Integrationsprogramme, in denen die Personen auf die Aufgaben in den Betrieben vorbereitet werden, von zentraler Bedeutung. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Kantons, welche zwei Studentinnen der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) machten.

Rund 350 Arbeitgeber beteiligten sich an der Umfrage.

75 Betriebe gaben an, Flüchtlinge zu beschäftigen oder beschäftigt zu haben.

Knapp drei Viertel dieser Betriebe machen durchwegs positive Erfahrungen.

Bei 17,5 Prozent sind die Erfahrungen laut Studie unterschiedlich.

Knapp jeder zehnte Betrieb gab an, negative Erfahrungen gemacht zu haben. Herausforderungen waren die Sprachkenntnisse oder die verschiedenen kulturellen Hintergründe.

Mehr als drei Viertel der Betriebe, die bereits Flüchtlinge beschäftigten, gehen davon aus, in den nächsten zwölf Monaten weitere Flüchtlinge einzustellen. Knapp jeder zweite Betrieb setzt gute Sprachkenntnisse und eine abgeschlossene Ausbildung für eine Ausstellung voraus.

In Branchen mit Arbeitskräftemangel sehen zwei Drittel der Befragten ein mittleres bis grosses Potenzial, die Lücken dank Flüchtlingen zu füllen. Dies gilt insbesondere für Branchen mit einfachen Tätigkeiten.

Das zuständige Amt für soziale Sicherheit hat nun zusammen mit Gewerbeverband und Handelskammer einen Flyer gestaltet, der Firmen über die Möglichkeit der Beschäftigung von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen informiert.