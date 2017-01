Bäderquartier Baden Jetzt werden die alten Bäder abgerissen

Heute, 15:17 Uhr, aktualisiert um 15:20 Uhr

Nun geht es richtig los: Seit Dienstag laufen die Abbrucharbeiten im Bäderquartier in Baden. An dieser Stelle soll bis in zwei Jahren das neue Thermalbad entstehen. Der Schöpfer des neuen Bades war beim Abbruchstart vor Ort.

Eckdaten Thermalbad: 1000 Quadratmeter Wasserfläche, davon 850 mit Thermalwasser. 400 Liegen

Klinik: 78 1er-Zimmer, breites Therapie-, Präventions- und Wellness-Angebot Vor einer Woche begannen die Vorbereitungs- und Rodungsarbeiten. Seit Dienstag geht es nun den alten Gebäuden wirklich an den Kragen. Als Erstes wird das Römerbad abgerissen. Danach folgen das alte Thermalbad, «Staadhof» und die Trinkhalle. Architekt Mario Botta verfolgte den Start der Abbrucharbeiten vor Ort. Er ist der Vater des neuen Thermalbads. Für Botta ist es nicht das erste solche Projekt. Er hat auch das Thermalbad auf der Rigi gebaut. Alle Verantwortlichen sprachen von einem «historischen Tag». Zehn Jahre hätten die Planung gedauert. Nun sei man endlich kurz vor dem Ziel. Nach den Abbrucharbeiten beginnt der Bau des neuen Thermalbads in Baden ab dem zweiten Quartal. Die Eröffnung ist für Mitte 2019 geplant. Neben dem Thermalbad ist im alten Badehotel Verenahof eine neue Klinik geplant. Beide Projekt zusammen kosten 160 Millionen Franken.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, gutm