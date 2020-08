Der Kanton Aargau will verhindern, dass die invasive Quagga-Muschel mit Booten aus anderen Seen in den Hallwilersee eingeschleppt wird. Die Muschel schadet dem Ökosystem.

Eigentlich hätten noch diesen Sommer in Beinwil am See und in Meisterschwanden spezielle Waschplätze für Boote gebaut werden sollen.

Nun gibt es aber Verzögerungen bei diesen Waschplätzen. Zudem ist aktuell noch unklar, welche Autowaschanlagen auch als offizielle Bootswaschanlagen bei der Prävention mitmachen.

«Bis jetzt haben wir die Muschel im See noch nicht gefunden», beruhigt der Kanton. Allerdings könnten die Massnahmen dann auch plötzlich zu spät kommen, warnt er.

Für das Einwassern «fremder» Boote benötigt man im Hallwilersee eine Bewilligung. Auch wenn der Transfer von Booten aus anderen Seen eher selten ist, gibt es Bootsbesitzer, die über eine Bewilligung verfügen und ihr Boot zum Beispiel vom Bielersee in den Hallwilersee bringen. Genau hier liegt die Gefahr: Die Quagga-Muschel könnte am Bootsrumpf kleben, allenfalls auch nur als kleine Larve, und durch das «fremde» Boot in den Hallwilersee gelangen. Das aber will der Kanton um jeden Preis verhindern.

Quagga-Muschel sorgt für Probleme in Schweizer Gewässern Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Imago images Die invasive Quagga-Muschel kommt eigentlich aus der Schwarzmeer-Region, breitet sich langsam aber auch in Schweizer Gewässern aus. Im Genfersee gibt es schon eine grosse Population. Und auch im Bodensee ist sie verbreitet. Fachleute rechnen damit, dass sie demnächst auch in weiteren Seen zu finden sein wird. Die Probleme mit der Muschel: Sie frisst einerseits den Fischen das Futter weg und schadet so dem Ökosystem. Andererseits kann die Quagga-Muschel auch Infrastuktur beschädigen. Sie wächst nämlich so dicht, dass sie Leitungen im See verstopfen kann, ein Problem, das vor allem Stauseen hart treffen kann und auch das am Hallwilersee geplante Trinkwasserwerk belasten könnte.

Bodensee-Bilder schrecken ab

Nicht gelungen ist das Fernhalten der invasiven Muschel am Bieler-, Neuenburger- oder Bodensee. Hier hat sich die Quagga-Muschel ausgebreitet und festgesetzt. Sie wieder loszuwerden ist nicht möglich. Um ein Szenario wie am Bodensee zu verhindern, hat der Kanton Aargau alle Bootsbesitzer am Hallwilersee schriftlich informiert, vor der Muschel gewarnt und über nötige Massnahmen informiert.

Legende: zvg: Kanton Aargau

Zudem hängen in den Gemeinden am See neu Plakate, die über die Muschel informieren. Das Wichtigste wären aber Waschplätze, bei denen die Bootsbesitzer ihre Boote reinigen können, bevor sie in den See gelangen. Das passiert vor allem in Beinwil am See und in Meisterschwanden. Doch genau hier hapert es.

Gemeinden zögern

«Die Gemeinden wollen mehr Abklärungen, ein Waschplatz muss betreut sein, die Anwohner müssen mitmachen, das dauert», erklärt Lukas De Ventura von der Aargauer Abteilung Umwelt gegenüber SRF. «Wir werden erst im Frühling 2021 Waschplätze am See anbieten können». Noch sei auch unklar, welche Autowaschanlagen am See als Zwischenlösung bereit sind, als Bootswaschanlagen zu dienen. «Wir nennen diese Waschanlagen dann auf unserer Homepage. Die Abklärungen laufen noch», so Lukas De Ventura weiter.

Immerhin haben wir die Muschel bis jetzt im Hallwilersee nicht gefunden.

Ist es im Frühling 2021 nicht schon zu spät? «Das könnte sein. Immerhin haben wir die Muschel bis jetzt im Hallwilersee und im Zürichsee nicht gefunden. Wir könnten Glück haben und hoffen», sagt De Ventura, der Hallwilersee-Spezialist des Kantons Aargau. Momentan laufe auch eine überkantonale Koordination, damit nicht nur der Aargau, sondern alle Kantone Massnahmen gegen die weitere Verbreitung der Quagga-Muschel ergreifen können.