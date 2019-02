Legende: Audio Nanotechnologie und der Aargau – Warum und was hat das gebracht? abspielen. Laufzeit 02:18 Minuten.

Nanotechnologie und der Aargau – Warum und was hat das gebracht?

Faszination Nanotechnologie: Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Nanotechnologie, die Wissenschaft kleinster Teilchen, macht vieles möglich: Tischtücher, die Rotwein nicht aufsaugen, Tennisschläger, die nicht zerbrechen. In Zahnpasta, Sonnencrème, Flugzeugen oder Handys kommen Nanopartikel vor. Sie gehören in unseren Alltag. Es gibt aber auch Kritik an Nanopartikeln. Es gibt zum Beispiel gesundheitliche Bedenken.

Legende: Dieses Bild gewann den Nano Image Award 2017. Nanoteilchen sichtbar zu machen, ist nicht so einfach. zvg/Swiss Nano Institute, Corinne Mattle

15 Jahre Förderung: Im Industriekanton Aargau gibt es viele Firmen, die Nanotechnologie bereits anwenden. Auch deshalb kam der Kanton Aargau damals zum Schluss, dass es sinnvoll sei, hier die Nanotechnologie zu fördern. Der Aargau fördert die Nanotechnologie seit 15 Jahren. Der Kanton beteiligt sich am Swiss Nanoscience Institute der Universität Basel, einem Netzwerk, an dem neben der Universität unter anderem auch das Paul Scherrer Institut in Villigen und die Fachhochschule Nordwestschweiz beteiligt sind.

Uni Basel und der Aargau: «Die Aargauer Regierung hat eine Reihe von Massnahmen ergriffen und in die Entwicklung, Erforschung und Verbreitung von Nanotechnologien investiert. Ein wichtiger Pfeiler unserer Förderpolitik ist seit 2006 die Unterstützung des Swiss Nanoscience Institute SNI an der Universität Basel. Mit seiner Grundlagenforschung trägt das SNI dazu bei, das Verständnis für die Eigenschaften von Nanopartikeln laufend zu erhöhen», schreibt Regierungsrat Alex Hürzeler in seiner Grussbotschaft zum Jubiläum.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aargau Solothurn Der Aargau auf dem Weg zum Nanotechnologie-Kanton

Hightech Zentrum hat 371 Projekte umgesetzt: Mit dem Hightech Zentrum wird das Ziel verfolgt, Unternehmen mit der neuesten Forschung in Kontakt zu bringen. Der regionalen Wirtschaft sollten Impulse vermittelt werden, konkretisiert Regierungsrat Alex Hürzeler. Das Zentrum hat seit seiner Gründung 2013 total 371 Nanoprojekte unterstützt.

Investitionen in Aargauer Nanotechnologie Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Heute investiert der Kanton Aargau rund einen Drittel seiner Ausgaben in die Entwicklung und Weiterentwicklung seiner innovativen Bildungs- und Forschungslandschaft, heisst es auf der Website des Kantons.

Das vom Kanton gegründete Hightechzentrum Aargau in Brugg ist eine weitere Investition in die Forschung. Hier bezahlt der Kanton jährlich im Schnitt über 4,5 Millionen Franken, von 2018–2023 sind es total über 25 Millionen Franken.

Der Aargau beteiligte sich zum Beispiel auch am Swiss Nano Institute, einem interdisziplinären Netzwerk. Von 2006 bis 2015 bezahlte der Aargau jeweils 5 Millionen Franken pro Jahr. In den Jahren 2016 bis 2018 betrug der Beitrag jeweils 4,5 Millionen Franken.

Zu den wichtigen Engagements des Kantons Aargau zählt auch die Unterstützung der beiden Strahllinien des Freie-Elektronen-Röntgenlasers SwissFEL am Paul Scherrer Institut PSI, schreibt der Regierungsrat zum Thema Nanotechnologie. Das zum ETH-Bereich gehörende Paul Scherrer Institut PSI in Villigen ist das grösste Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Hier arbeiten 2100 Mitarbeitende. Diese betreiben unter anderem den Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL. Daran beteiligte sich der Kanton Aargau mit 30 Millionen Franken aus seinem Swisslos-Fonds.

Auch an der Hochschule für Technik FHNW gibt es gemäss Kanton umfassende nanotechnische Kompetenzen. Der Aargau ist zusammen mit den Kantonen Solothurn und den beiden Basel Trägerkanton der FHNW.

Paul Scherrer Institut: Nebst dem Hightechzentrum ist auch das Paul Scherrer Institut PSI in Villigen wichtig für die Forschung im Aargau. 2100 Mitarbeitende sind hier tätig.

Legende: Die Synchrotron-Lichtquelle am Paul Scherrer Institut in Villigen. Keystone

Das PSI betreibt komplexe Gross-Forschungsanlagen wie die Synchrotron Lichtquelle Schweiz, die Spallationsneutronenquelle, die Myonenquelle und der Freie-Elektronen-Röntgenlaser.

Feiern zum Jubiläum: Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Forschung haben sich am Dienstag am Hightechzentrum in Brugg getroffen. Sie feierten die kantonale Förderung der Nanotechnologien im Aargau. Unter anderem waren Vertreter des Paul Scherrer Instituts PSI, der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Materialprüfungsanstalt Empa und eben des Swiss Nanoscience Institute am Festakt mit dabei.