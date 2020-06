Im Kanton Solothurn gibt es ein Wirrwarr mit Velowegen. Der Kanton ist für jene entlang der Kantonsstrassen zuständig.

Die Gemeinden sind für alle anderen Velowege verantwortlich. Das führt zu einem Flickenteppich. Denn manchmal werden Velowege auf der einen Seite der Gemeindegrenze gut ausgebaut, auf der anderen Seite dagegen nicht.

Neu übernimmt der Kanton alle wichtigen Velowege. So steht es im neuen Strassengesetz. Der Kantonsrat hat einstimmig Ja gesagt dazu.

Man schätzt, dass der Kanton nun pro Jahr ca. 2 Millionen Franken in Velowege von kantonaler Bedeutung stecken wird bzw. muss. Das freut Kantonsrat Christof Schauwecker von den Grünen: «Kurze Strecken sollen so vermehrt von Velos zurückgelegt werden. Das Velo soll viel mehr als heute zum Alltags-Fahrzeug werden.»

Der Kantonsrat schloss sich dieser Meinung an. Kritik an diesem Aspekt des neuen Strassengesetzes gab es nicht. Es passierte den Rat mit 92 Ja- zu 0 Nein-Stimmen. Bevor das Gesetz aber greifen kann, muss der so genannte Netzplan Velo des Kantons Solothurn überarbeitet werden. Denn bis jetzt ist noch nicht klar, welches eigentlich die Velowege von kantonaler Bedeutung sind.