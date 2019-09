Ab diesem Herbst werden die Solothurner Steuererklärungen, die auf Papier eingereicht werden, wieder im eigenen Kanton gescannt. In den letzten Jahren wurden die Steuererklärungen von einer ausländischen Firma im Kanton Zürich gescannt, was zu grosser Kritik führte. Nun werden die Solothurner Steuererklärungen zwar immer noch von einer externen Firma, aber in kantonseigenen Gebäuden ins kantonseigene Datennetz eingelesen. Dies erklärte Finanzdirektor Roland Heim am Dienstag im Parlament.