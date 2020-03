Seit Donnerstagmorgen können Firmen, deren Geschäfte besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind, Überbrückungshilfen bei ihrer Bank anfordern, per Formular auf der Internetseite des Bundes. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Bis zu 500'000 Franken werden als Kredit unbürokratisch innert kurzer Frist ausbezahlt und zu 100 Prozent vom Bund abgesichert, das hat der Bundesrat am 25. März bekannt gegeben.

Im Aargau wird das Angebot bereits rege genutzt. Die Aargauische Kantonalbank wird seit Donnerstagmorgen 8 Uhr mit Anfragen , Link öffnet in einem neuen Fenster überhäuft und spricht von einer «Flut von Anträgen».

überhäuft und spricht von einer «Flut von Anträgen». Auch die Hotline des Hightechzentrums , Link öffnet in einem neuen Fenster Aargau läuft auf Hochtouren. Hier melden sich vor allem Firmen, die nicht auf die Bundeshilfe zählen können und Soforthilfe vom Kanton möchten.

500'000 Franken oder allenfalls auch mehr – das kann einer Firma im Strudel der Corona-Krise zum Beispiel helfen, die Märzlöhne auszuzahlen, obwohl viel weniger Einahmen verbucht werden können. Am Tag 1 der neuen Überbrückungskredite gab es bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB) bereits sehr viele Anfragen. «Den ersten Kredit haben wir um 8.51 Uhr ausbezahlt», sagt die Leiterin Kommunikation und Mediensprecherin der AKB, Christine Honegger. «Die Gesuche kommen im Minutentakt rein, wir sind aber gerüstet».

Die Bank hat 30 interne Personen im Einsatz, die sich nur um die Antragsformulare und Kredite für die Firmen kümmern. Hinzu kommen die «normalen» 250 Kundenberaterinnen und -berater, die viele der Firmenkunden bereits kennen und auch betreuen. «Wir bemühen uns, dass das Geld rasch auf dem Konto ist und arbeiten auch am Wochenende», sagt Christine Honegger von der AKB weiter.

Die Kredite, bis zu einer halben Million Franken oder mehr, müssen natürlich zurückgezahlt werden. Die Firmen haben fünf bis sieben Jahre Zeit dafür, bestätigt die AKB. Zinsen müssen sie auf den 500'000 Franken keinen bezahlen. Bei höheren Krediten gelten leicht andere Regeln. Überbrückungskredite, die den Betrag von 500'000 Franken übersteigen, werden zu 85 Prozent vom Bund abgesichert. Die Bank beteiligt sich mit 15 Prozent am Kredit.

Hightechzentrum Aargau hat offenes Ohr und Hotline

Jene Firmen, die nicht von den Bundesgeldern profitieren können, dürfen im Aargau Soforthilfe des Kantons beantragen. Dieser hat 300 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Die Hilfe gibt es eigentlich erst ab 15. April. Wer es wirklich eilig hat, meldet das dem Hightechzentrum. Dieses wiederum informiert umgehend das Aargauer Innendepartement.

«Viele Unternehmen sind in einer sehr schwierigen Situation und sind verzweifelt. Wir hören zu und nehmen sie ernst», so Martin Bopp, Leiter des Hightechzentrums Aargau auf Anfrage. Das Zentrum betreibt eine Hotline. Hier melden sich momentan viele Malerbetriebe, Künstler, Kosmetikstudios oder Taxifahrer, so Bopp. Er koordiniert die Anfragen zusammen mit seinem Team und überlegt, wo Kurzarbeit oder Bundeshilfe greift und wo der Kanton helfen kann.