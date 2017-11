Der zweite Player im Aargau im Geschäft mit Gasturbinen meistert die Krise besser als die anderen Grosskonzerne.

Ansaldo Schweiz, 450 Beschäftigte, Büros an der Römerstrasse in Baden. Die Büros sind provisorisch. Bald wird Ansaldo neue Räumlichkeiten in Baden beziehen. Ein Vorvertrag sei bereits unterschrieben, verrät Jürg Schmidli, CEO von Ansaldo Schweiz, im Gespräch mit Radio SRF.

Und er hat noch eine weitere, weit bedeutendere Neuigkeit: Bei Ansaldo werde es keine Restrukturierungen geben, also keinen Stellenabbau. Allerdings bestätigt auch Schmidli die Aussagen von General Electric und Siemens, dass das Geschäft mit Gasturbinen sehr schwierig geworden sei. «Wir alle in der Branche haben die gleichen Daten», erklärt Schmidli. «Man hat momentan nur etwa die Hälfte der Bestellungen, die wir noch 2010 erwartet haben.»

Warum haben GE und Siemens Überkapazitäten, Ansaldo aber nicht? Warum drohen bei GE und Siemens in nächster Zeit Restrukturierungen mit einem vermutlich grösseren Stellenabbau, nicht aber bei Ansaldo?

Jürg Schmidli, CEO Ansaldo, nennt die Gründe: