Dass ein Gericht feststellt, der Weissenstein sei schweizweit nicht bekannt, könnte man auch auf schlechte Vermarktung zurückführen. Zuständig für die Vermarktung des Weissensteins ist Region Solothurn Tourismus. Direktor Jürgen Hofer verteidigt sich aber und erklärt: «Wir müssen auch ein Produkt haben, das wir vermarkten können. Ohne Seilbahn und ohne umgebautes Kurhaus war das gar nicht vorhanden.»

Auch deswegen habe man sich werbemässig in den letzten Jahren vor allem auf den Grossraum Solothurn konzentriert. Mit der modernen Seilbahn und dem renovierten Kurhaus wolle man nun aber in die Offensive gehen und mehr Leute auf den Weissenstein holen – und damit auch die Bekanntheit in der Schweiz steigern.