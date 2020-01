In einigen Kantonen werden die Debatten des Kantonsparlaments live im Internet übertragen, so zum Beispiel im Kanton Solothurn. Im Aargau gibt es kein solches Angebot. Nach den Sitzungen im Aargau wird jeweils nur ein Wortprotokoll auf die Kantonshomepage geladen. Ab sofort kann man nun aber die Debatten des Grossen Rates auch leicht zeitversetzt im Internet nachhören.

Kanton kauft spezielle Software

Hilfreich bei diesem Audioarchiv, Link öffnet in einem neuen Fenster: es gibt auch eine Suchfunktion. Sucht man also zum Beispiel Voten im Grossen Rat zum Thema Energie, kann man dieses Stichwort im Suchfeld eingeben, erklärt Rahel Ommerli, Leiterin der Parlamentsdienste. Damit dies möglich ist, habe der Kanton extra eine spezielle Spracherkennungssoftware aus dem Kanton Wallis gekauft. Diese koste rund 15'000 Franken pro Jahr. Das Audioarchiv startet als Versuch für zwei Jahre.

Ommerli ist überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt: «Da man das Archiv auch mit modernen Medien, wie Facebook und anderen sozialen Medien verbinden kann, gehe ich davon aus, dass das Archiv gefragt sein wird.» Aargauer Grossräte und Grossrätinnen können also in Zukunft ihre Voten aus dem Parlament über Facebook, Twitter und Co. verbreiten.