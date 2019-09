Im Jahr 2009 wurde bei einem misslungenen Einsatz der Polizei-Spezialeinheit Argus ein Mann schwer verletzt. Für diesen Einsatz war der nun verurteilte Polizist verantwortlich. Damals stürmten Elite-Polizisten in Wohlen eine Wohnung, in welcher ein Mann randalierte. Bei der Stürmung schoss ein Argus-Polizist auf den Mann und verletzte ihn mit zwei Bauchschüssen schwer. In der Folge kam es zu einem langen juristischen Hin und Her über die strafrechtlichen Konsequenzen des Einsatzes. Unter anderem wies das Bundesgericht das Aargauer Obergericht an, ein zu mildes erstes Urteil gegen den Polizisten zu verschärfen.