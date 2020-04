Als letzte Gemeinde im Aargau hat Spreitenbach vor einem halben Jahr von der Jahrespauschale auf Sackgebühren umgestellt. Dies hatte positive, aber auch negative Folgen – sagt Viktor Ott, Bereichsleiter Tiefbau und Entsorgung der Gemeinde Spreitenbach, im Interview mit SRF.

SRF NEWS: Warum hat man überhaupt von der Jahrespauschale auf die Gebührensäcke gewechselt?

Viktor Ott: Wir hatten keine andere Wahl. Vom Gesetz her mussten wir diesen Wechsel vollziehen. Der grosse Vorteil mit den Gebührensäcken ist aber, dass die Leute den Abfall besser trennen. Früher landete viel Glas, Karton, Aluminium und Büchsen im Kehricht, heute nicht mehr.

Das heisst, es gibt weniger Abfall?

Ja, im Moment sind wir auf zwei Drittel der Abfallmenge im Vergleich zu früher – statt 300 Tonne pro Monat haben wir heute rund 200 Tonnen.

Gab es auch negative Auswirkungen mit dem Wechsel zu Sackgebühren?

Es gibt mehr Fremdentsorgung, also dass Leute etwas illegal deponieren, zum Beispiel bei den Wertstoffsammelstellen und den öffentlichen Mülleimern. In Spreitenbach gab es dies bisher nicht - man zahlte die Pauschale und warf allen Abfall in den Sack. Wir haben nun das gleiche Problem, das andere grosse Gemeinden wie Baden, Wettingen oder Brugg auch haben.

Kommt es auch vor, dass Leute ihren Abfall weiterhin in falschen Säcken entsorgen?

Natürlich, wir mussten auch schon viele Abfallsäcke öffnen, um Hinweise zu bekommen. Es gab auch schon viele Anzeigen, die entsprechenden Leute wurden gebüsst. In der Regel gibt es dafür eine Busse von 400 Franken, plus Entsorgungskosten und eine Entschädigung für den Zeitaufwand.

Das Gespräch führte Adam Fehr.