Den Text zum Solothurnerlied geschrieben hat Carl Robert Enzmann (1888-1931). Der Luzerner hatte neun Jahre als Kaplan in Solothurn gewirkt. Die Melodie geht allerdings auf ein altes irisches Volkslied zurück. Deshalb erklingt die gleiche Tonfolge auch in vielen anderen Ländern. In Amerika etwa ist die Melodie als «Long, long ago» bekannt und kommt im gleichnamigen Duett von Nat King Cole und Dean Martin vor. Glenn Miller hat sie für sein «Don't sit under the Apple Tree» verwendet.