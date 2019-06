Die Gemeindeversammlungen von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen stimmen für eine Gemeindefusion.

In allen vier Gemeinden war am Donnerstag die Zustimmung an der Gemeindeversammlung deutlich.

Stimmen die Gemeinden auch im November an der Urne zu, wird der Aargau per 1.1.2022 eine neue Gemeinde mit dem Namen Böztal erhalten.

Böztal wäre flächenmässig eine der grössten Aargauer Gemeinden, in der aber nur rund 2500 Einwohner leben.

Die Resultate Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bözen: 109 Ja, 6 Nein Effingen: 74 Ja, 16 Nein Elfingen: 56 Ja, 1 Nein Hornussen: 92 Ja, 24 Nein

Die Ja-Stimmen überwogen an allen vier Gemeindeversammlungen deutlich. Offenbar überzeugten die Gemeinderäte mit ihren Argumenten. Betont wurde etwa, dass es Sparpotenzial gäbe, dass man in einer grösseren Gemeinde beim Kanton oder im Regionalplanungsverband einen grösseren Einfluss habe oder dass die Gemeindeverwaltung professioneller arbeiten könne.

Die Gegner argumentierten, dass die vier Einzelgemeinden in einer Fusionsgemeinde Böztal weniger zu sagen hätten. Ausserdem wurde die Zentralisierung der Verwaltung in Hornussen kritisiert und ganz allgemein gebe man mit der Fusion ein Stück historische Dorf-Identität auf.

Legende: Widerstand gegen die Fusion zeigte sich an versprayten Plakaten. Die Gegner sind aber deutlich in der Minderheit. SRF

Zum Stichwort Identität entgegnete etwa Andreas Thommen, Gemeindeammann von Effingen, dass die Ortsteile ihre Namen behalten – auch auf dem Ortsschild. Ausserdem bleiben Postleitzahlen und Adressen bestehen und auch kulturelle Eigenheiten – beispielsweise das Effinger Eierläset – würden weiter gepflegt.

Legende: Der Effinger Gemeindeammann Andreas Thommen stellt an der Gemeindeversammlung die Ortschilder der Dörfer vor. SRF

Zentrale Punkte der Fusion wurden im Vorfeld mithilfe von Arbeitsgruppen besprochen. So wird die Gemeindeverwaltung im grössten Ortsteil Hornussen zentralisiert. Die drei Schulen (in Bözen, Effingen und Hornussen) sollen bestehen bleiben, auch die Ortsnamen bleiben genauso wie die Adressen und Postleitzahlen.

Legende: Das Wappen der Fusionsgemeinde Böztal. ZVG

Etwas Verwirrung gab es im Rahmen der Fusions-Planung um den Namen der neuen Gemeinde. In einer Umfrage sprach sich die Mehrheit für den Namen «Oberes Fricktal aus». Da das obere Fricktal aber grösser ist als die Fusionsgemeinde, riet Landammann Urs Hofmann zu einem anderen Namen. Bei einer zweiten Umfrage schwang schliesslich «Böztal» obenauf.

Nach dem vierfachen Ja der Gemeindeversammlungen gibt es jetzt am 24. November 2019 in den Gemeinden noch eine Urnenabstimmung. Gibt es auch dann in allen Gemeinden ein Ja, muss der Grosse Rat zustimmen. Schliesslich könnte die Gemeinde Böztal per 1. Januar 2022 Realität werden.