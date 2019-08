Volksinitiative will neuen Standort für Aarauer Fussballstadion

Im Kampf um ein neues Fussballstadion in Aarau gibt es einen neuen Player: Am Freitag hat sich der Verein «Unser Stadion» vorgestellt.

Der Verein will ein neues Stadion, aber nicht am bisher geplanten Standort, sondern in Aaraus Nachbargemeinde Buchs.

Um sein Ziel zu erreichen, sammelt der Verein jetzt Unterschriften für eine Volksinitiative.

Im Verein «Unser Stadion», der am Freitag an die Öffentlichkeit trat, engagieren sich mehrere Politiker aus fünf verschiedenen Parteien. Im Initiativkomitee hat es unter anderem sechs Aarauer Einwohnerräte. Co-Präsidenten sind die Grosssrätin Lelia Hunziker und der ehemalige Einwohnerrat Stephan Müller.

Mit einer Volksinitiative wollen sie «zum Befreiungsschlag ausholen», wie sie selber sagen. Aus der verfahrenen Situation rund um das Aarauer Fussballstadion herauskommen wollen sie mit folgendem Vorschlag: Das neue Stadion soll an einem anderen Standort gebaut werden, als aktuell geplant ist.

Neuer Standort soll gordischen Knoten lösen

Der Verein macht auch schon einen konkreten Vorschlag: Das Stadion soll auf der Obermatte gebaut werden. Das Landstück liegt auf Gemeindegebiet von Buchs und war vor einigen Jahren bereits als möglicher Standort für ein Stadion im Gespräch, bevor dann das «Torfeld» als besser befunden wurde. Besitzer der Obermatte sind die Einwohnergemeinde Aarau und die Ortsbürgergemeinde Aarau.

Legende: Die Obermatte liegt zwischen Aarau und Rohr, südlich des Autobahnzubringers T5. Gleich daneben sind die Tennisplätze des Tennisclubs Aarau. SRF

Der Vorschlag des Vereins «Unser Stadion» ist eine Alternative zum Projekt «Torfeld Süd», über das die Aarauer Stimmbürger wahrscheinlich im November abstimmen werden, und das die Finanzkommission des Einwohnerrats zur Ablehnung empfiehlt.

«Irgendwann müssen wir uns eingestehen, dass im Torfeld Süd die Interessen von Stadtbevölkerung und Baupartner zu unterschiedlich sind, um an diesem Standort erfolgreich ein Fussballstadion zu realisieren», schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Um dem Alternativ-Standort Obermatte in Buchs zum Durchbruch zu verhelfen, startet der Verein «Unser Stadion» jetzt eine Volksinitiative. Der Initiativtext strebt eine Änderung der Aarauer Gemeindeordnung an. Damit das Volk an der Urne über die Initiative abstimmen kann, braucht es 1500 Unterschriften.