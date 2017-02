Die Gemeinden Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen sind relativ grosse und wohlhabende Gemeinden - nahe bei Zürich auf dem Mutschellen gelegen. Trotzdem wollten die Gemeinderäte fusionieren. Dieser Plan ist zumindest vorläufig nun gescheitert.

Einwohnerzahlen Berikon hat rund 4600 Einwohner.

Widen um die 3600.

Rudolfstetten-Friedlisberg rund 4500.

Die Fusionsidee: Nach engerer Zusammenarbeit der drei Gemeinden, einer Mitwirkungsphase und einer Machbarkeitsstudie war für die Gemeinderäte klar: man wählt die Variante Fusion auf dem Weg in die Zukunft. Eine Gemeinde mit gut 12‘000 Einwohnern war das Ziel.

«Heute oder morgen müsste man nicht unbedingt fusionieren, da kann jede Gemeinde selbstständig weiterleben. Aber es kommen neue Herausforderungen auf uns zu», erklärt Widens Gemeindeammann Peter Spring die Beweggründe.

Die Gemeindeversammlungen: Drei ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlungen fanden am Montag statt, in allen drei Gemeinden gleichzeitig. Das Interesse war gross: Je etwa 260 Menschen kamen an die Versammlungen – immerhin jeweils knapp 10 Prozent der Stimmberechtigten.

Der Entscheid:

Berikon (139:98): Ja zur Ausarbeitung Fusionsvertrag

zur Ausarbeitung Fusionsvertrag Rudolfstetten-Friedlisberg (198:53): Ja zur Ausarbeitung Fusionsvertrag

zur Ausarbeitung Fusionsvertrag Widen (113:135): Nein zur Ausarbeitung Fusionsvertrag

Wie weiter: Nach dem Entscheid vom Montagabend ist die Fusion noch nicht ganz vom Tisch. Gegen die Entscheide der Gemeindeversammlungen ist noch das Referendum möglich. Theoretisch könnte also jemand in Widen Unterschriften sammeln. «Es gab schon klar Reaktionen im Dorf, dass ein Referendum gestartet werden soll», sagt Gemeindeammann Peter Spring gegenüber SRF.

Falls genügend Unterschriften zusammen kommen, wird danach noch an der Urne entschieden. Dass ein negativer Entscheid zu einer Fusion an der Urne noch umgestossen werden kann, sah man am vergangen Wochenende in Suhr.

Die Varianten: Unklar ist das weitere Vorgehen, falls Widen tatsächlich nicht mitmacht. In Berikon und Rudolfstetten-Friedlisberg müsse man die Situation nun analysieren, sagt der Beriker Gemeindemmann Stefan Bossard gegenüber Radio SRF.

Für Peter Spring aus Widen allerdings ist klar: «Sinn macht es dann, wenn alle drei Gemeinden zum gleichen Entscheid kommen.» Bei einer Zweierfusion müsste man die bestehenden Gemeindeverbände und Kommissionen trotzdem aufrecht erhalten. «Der Nutzen wäre sehr viel weniger gross, wenn nur zwei Gemeinden fusionieren.»