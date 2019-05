Das will der Kanton: Die Solothurner Regierung will ein Kulturleitbild für den Kanton. Darin soll klarer geregelt sein, wo und wie sich der Kanton (finanziell) für Kultur engagiert. Es gehe um eine «transparente und nachvollziehbare Ausrichtung», heisst es in einer Mitteilung. Dazu gibt es vier regionale Forumsveranstaltungen, am Montagabend fand die erste davon in der Stadt Solothurn statt.

Das wünschen sich Kulturschaffende: Die Liste der Wünsche ist lang. Häufig genannt wurden am Montagabend in Solothurn, dass es einfacher und unbürokratischer werden müsste, sich um Fördergelder zu bewerben. Die Solothurner Kulturschaffenden wünsche sich mehr Flexibilität vom Amt für Kultur, dieses solle seine Leistungen zudem besser verkaufen. Nicht zuletzt wurde auch der Wunsch nach mehr Geld geäussert.

Das verspricht der zuständige Regierungsrat: Auch Bildungs- und Kulturdirektor Remo Ankli hat am Kulturforum in Solothurn teilgenommen. Er sagt gegenüber SRF: «Beim Kulturleitbild geht es auch um Transparenz. Man sieht wo der Kanton seine Schwerpunkte in der Kultur und in der Kulturförderung setzt.» Mehr Geld kann Remo Ankli allerdings nicht versprechen. «Die Mittel sind begrenzt, hinter dem Kulturleitbild steckt die Frage, wie diese Mittel eingesetzt werden.»

So geht es weiter: Noch in diesem Monat veranstaltet der Kanton Solothurn drei weitere Foren, bei denen Kulturschaffende und die Bevölkerung ihre Vorstellungen und Wünsche deponieren können. Das neue Leitbild soll Ende Jahr vorliegen.