Augentage Olten Olten ist das Augenzentrum der Schweiz

Heute, 15:16 Uhr

Am 17. und 18. März finden in Olten die zweiten Augentage statt. Gross und klein sowie Fachleute können sich zum Thema Augen informieren, an Ständen, bei Vorträgen, an geführten Rundgängen in der Stadt. Dass die Augentage hier stattfinden ist kein Zufall. Olten gilt als Augenzentrum der Schweiz.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, buec