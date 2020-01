Der 17-jährige Jan Iseli aus Lüsslingen ist Skip des Mixed-Curling Teams, das die Schweiz an den olympischen Jugendspielen in Lausanne vertrat. Das eigens für die Spiele zusammengestellte Team mit dem Solothurner Maximilian Winz, der St. Gallerin Malin Da Ros und der Zürcherin Xenia Schwaller schied in den Viertelfinals aus.