14. März 2010: Zwei Männer brechen in ein Haus in Metzerlen ein. Sie treffen dort auf einen Mann und verletzen ihn schwer am Kopf. Im Spital wird er in ein künstliches Koma versetzt. Daraus erwacht er nicht mehr. Er stirbt ein paar Monate nach der Tat.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt 2011 einen ersten Verdächtigen. Der 41-jährige Serbe wird aber erst Anfang 2017 den Solothurner Behörden übergeben.

Im April 2018 kommt ein zweiter Verdächtiger in Haft. Es ist ein 39-jähriger Holländer. Und im Feburar 2019 wird eine 38-jährige Serbin verhaftet. Sie soll am Raubüberfall mitgewirkt haben. Die Behörden vermuten, dass es sich um eine Bande handelt, zu der noch drei weitere Personen gehören.

Die zwei mutmasslichen Haupttäter befinden sich momentan in Untersuchungshaft.