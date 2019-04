«Die Perle am Rheinbogen», so bezeichnet sich die Gemeinde selber auf ihrer Webseite. Das Dorf liegt unmittelbar am Rhein. Es hat keinen Bahnhof, dafür eine Postautoverbindung und eine Schiffsanlegestelle. Von Frühling bis Herbst legt das Personenschiff «Trompeter von Säckingen» in Wallbach an und bringt Passagiere nach Wallbach (D), Stein oder Bad Säckingen (D). Das Dorf hat rund 2000 Einwohner, der Steuerfuss ist 100 Prozent. Auf der Website der Gemeinde sind 36 Vereine aufgeführt von «Aerobic» bis «Vitaswiss». Die Gemeinde preist sich als Ort der Erholung und Freizeit an. «Im Sommer – wenn zahlreiche Freizeitkapitäne mit ihren Booten den Rhein bevölkern – kommt gar Ferienstimmung auf», heisst es auf der Website.