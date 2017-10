Die beiden Pilzkontrolleure hatten diese Saison viel Arbeit. Die vielen schmackhaften Pilze lockten auch viele Neulinge in den Wald.

Bei der Pilzkontrolle in einem Schulhaus in Oensingen herrschte zeitweise Grossandrang. Die normalen Öffnungszeiten reichten nicht immer aus, so Pilzkontrolleur Urs Widmer gegenüber SRF. An einzelnen Tagen seien anstatt an einer drei Stunden lang Pilze kontrolliert worde.

« Es gab eine Schlange von bis zu 30 Personen, das ist viel. » Urs Widmer

Pilzkontrolleur Oensingen

Die beiden Kontrolleure sind für sechs Gemeinden zuständig. Neben Pilzsammlern aus Oensingen gehören jene aus Balsthal, Kestenholz. Niederbipp, Ober- und Niederbuchsiten zu ihren Kunden. 250 Kontrollen führten die beiden bis jetzt in der laufenden Saison durch. Letztes Jahr waren es nur 175. Dazu kommt, dass die Körbchen viel voller waren als sonst.

Viel Pilze und viel Volk im Wald

Die vielen Pilze lockten auch viele unerfahrene Pilzsammler in den Wald, so der Eindruck der Oensinger Kontrolleure. Dies sei ein bekanntes Phänomen, meint Urs Widmer: «Wenn sich herumspricht, dass es in den Wäldern viele schmackhafte Pilze wie Steinpilze und Maronenröhrlinge gibt, dann geht es rasch und es kommen viele Leute. Auch solche, die noch nie oder schon lange nicht mehr in den Pilzen waren. So war es auch dieses Jahr.»

Nicht alle Anfänger wüssten, wie man Pilze korrekt sammelt und für die Kontrolle bereitstellt. Sie brächten unsortierte Pilzemit , manchmal gar in Plastiksäcken. Ein grosses Problem sei dies jedoch nicht.

« Ab und zu bringen ganz Unerfahrene den halben Wald mit. » Urs Widmer



Ein grösseres Problem ist laut Kontrolleur Widmerdie Unterscheidung von essbaren und giftigen Pilzen. Diese ähneln sich teilweise sehr. Dieses Jahr mussten die Oensiger Pilzkontrolleure recht viele ungeniessbare oder gar giftige Pilze aussortieren. Tödliche Pilze waren jedoch nur wenige in den Körben der Pilzfreunde aus der Region.

Aussergewöhnlich viele Vergiftungs-Notfälle

Katharina Schenk von Tox Info Suisse empfiehlt jedem Pilzsammler, auch den vermeintlich erfahrenen, die offiziellen Pilzkontrolleure aufzusuchen. Sie seien die einzig verlässliche Stelle. Sich beispielsweise auf ein Pilzbestimmungs-App auf dem Smartphone zu verlassen, sei gefährlich.

« Ein App taugt absolut nicht wenn es darum geht, ob man einen Pilz essen soll oder nicht. » Katharina Schenk

Ärztin und Pilzexpertin Tox Info Suisse

Leider gingen nicht alle Schweizer Pilzsammler bei der Kontrollstelle vorbei, so Schenk. Und so ist das rekordverdächtige Pilzjahr 2017 auch für die Stiftung Tox Info Suisse, welche die Vergiftungs-Notfallnummer 145 betreut, rekordverdächtig.

« Wir hatten dieses Jahr überdurchschnittlich viele Anfragen zu Pilzvergiftungen. » Katharina Schenk



Über 500 Fälle wurden im laufenden Jahr registriert, bereits 180 mehr als im Vorjahr. Dies sei sehr aussergewöhnlich und deute auf einen Rekord hin, so Schenk. Bei den Fällen geht es um Einzelpersonen aber auch um ganze Familien.

Auch aus den Kantonen Aargau und Solothurn habe es deutlich mehr Anrufe bei Tox Info Suisse gegeben. Besondere Vergiftungsfälle aus der Region kann Schenk zwar keine nennen, aufgefallen sei aber allgemein, dass viele Leute sich übergeben mussten. Dies, weil sie eigentlich essbare Pilze wie den Riesenschirmling nicht genügend lange angebraten hätten.