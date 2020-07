Jolanda Neff biegt in die Kurve vor dem Ziel ein. Sie hat ihre Verfolgerinnen weit hinter sich gelassen. Eine Solo-Zieleinfahrt. Der Speaker feiert die neue Schweizermeisterin im Cross-Country. Kameraleute und Fotografen scharen sich sofort um die strahlende Siegerin. Doch es fehlt etwas: Applaus. Nur ein paar wenige Stimmen sind zu hören, ein paar wenige Hände klatschen.

Legende: SRF/Maurice Velati

Normalerweise stehen in Gränichen im Aargauer Wynental rund 3000 bis 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Rand der Mountainbike-Piste im Moortal. Doch die Einschränkungen wegen des Coronavirus haben auch diesen Sportanlass fest im Griff. Publikum ist nicht erlaubt. Am Rand der Rennstrecke stehen nur andere Athletinnen und Athleten und ein paar Betreuer.

Legende: SRF/Maurice Velati

Er habe ein «lachendes und ein weinendes Auge», sagt OK-Präsident Manuel Eichenberger. Er und sein Verein, der RC Gränichen, seien froh, dass das Rennen überhaupt durchgeführt werden könne. Für die Athletinnen und Athleten sei das Rennen wichtig, denn nur so könnten sie sich für weitere Wettbewerbe qualifizieren.

Und wie fährt es sich wohl, so ganz ohne Motivation aus dem Publikum? Manuel Eichenberger glaubt nicht, dass die Sportlerinnen und Sportler darunter leiden. «Man fährt um den Titel, nicht wegen der Zuschauerinnen und Zuschauer», meint er.

Legende: SRF/Maurice Velati

Klar ist aber: Die Zuschauer fehlen finanziell. Der RC Gränichen kann das Rennen laut Eichenberger nur durchführen, weil man dafür Geld aus dem Sportfonds des Kantons Aargau erhält. Die Mountainbike-Rennen gehören zu den Aargauer Top-Sportevents. Diese werden mit Beträgen zwischen 10'000 und 50'000 Franken unterstützt.

«Der Staat hat ein Interesse am Sport, Stichwort Gesundheitsförderung. Im Vergleich zu anderen Investitionen ist dieser Beitrag klein, für uns als Club aber ist er gross», so Manuel Eichenberger.

Legende: SRF/Maurice Velati

Mountainbike-Rennen sind in Gränichen eine Institution. Der RC Gränichen veranstaltet auf seiner Piste auch internationale Wettkämpfe - dieser musste wegen Corona aber 2020 gestrichen werden. Die Schweizermeisterschaften sind quasi der Ersatz. «Natürlich hatten wir Anfragen, ob man sich das Rennen anschauen könne», erzählt Eichenberger. Diese Leute haben man aber abgewiesen. «Es gibt einen Livestream.»

Bildschirm-Übertragungen statt Live-Event. Vielleicht sei das sowieso die Zukunft, sagt der OK-Präsident. Natürlich hofft er, dass es im nächsten Jahr wieder normale Rennen gibt, mit Publikum. Doch zurzeit klingt er skeptisch. «Ziemlich sicher wird es nicht mehr so sein wie im letzten oder vorletzten Jahr. Aber wir werden ja sehen, was kommt.»