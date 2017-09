Eine Übersicht der Resultate von kommunalen Wahlen und Abstimmungen auf einen Blick, von A bis Z. Laufend ergänzt.

Ammerswil

Der Gemeinderat Ammerswil wurde im ersten Wahlgang komplettiert.

Gewählt sind: Marianne Horner (Gemeindeammann), Stefan Kiener (Vizeammann), Arthur Immer, Daniel Wellinger, Rita Brunner (neu).

Stimmbeteiligung: 42,2 Prozent.

____________________________________________________________________

Attelwil

Der neugewählte Gemeinderat in Attelwil dürfte vor einer kurzen Amtszeit stehen. Da das Dorf vermutlich bald mit dem Nachbarort Reitnau fusioniert, würde es in einem Jahr bereits wieder Neuwahlen in der Fusionsgemeinde geben.

Gewählt im ersten Wahlgang sind: Roger Lehner (Gemeindeammann), Adrian Lüthy (Vizeammann), Zaneta Hochuli-Hejcman, Simon Hauri, Markus Baumann.

Stimmbeteiligung: 52 Prozent.

_______________________________________________________________________

Besenbüren

Der Gemeinderat ist im ersten Wahlgang komplett gewählt. Alle Bisherigen werden wiedergewählt. Der Herausforderer des Ammanns hatte keine Chance.

Gewählt sind: Mario Reber (Gemeindeammann), Alex Lötscher (Vizeammann), Armin Andermatt, Simon Berner, Thomas Lang.

Stimmbeteiligung: 56,5 Prozent.

_________________________________________________________________________

Bettwil

Ein Bisheriger wird aus dem Gemeinderat abgewählt. Im ersten Wahlgang sind alle Sitze vergeben, für den Gemeindeammann braucht es aber einen zweiten Urnengang.

Gewählt sind: Peter Brütsch (Vizeammann), Astrid Mock, Marcel Huber (neu), Peter Keusch (neu), Claudia Gauch (neu).

Nicht mehr gewählt: Kurt Brunner.

___________________________________________________________________________

Brugg

Noch keine Entscheidung in der Stadt Brugg: Sowohl für das Amt des Stadtammanns als auch für den Vizeammann braucht es einen zweiten Wahlgang. Beim Ammann zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Der Stadtrat allerdings ist komplett, eine Bisherige wurde abgewählt.

Gewählt als Stadträte sind: Willi Däpp, Leo Geissmann, Reto Wettstein, Barbara Horlacher (neu), Titus Meier (neu).

Nicht gewählt: Andrea Metzler (bisher).

____________________________________________________________________________

Bünzen

Im Gemeinderat Bünzen bleiben noch zwei Sitze unbesetzt nach dem ersten Wahlgang. Für die fünf Sitze gab es nur drei Kandidaten. Auch der Gemeindeammann konnte noch nicht bestimmt werden. Am 26. November findet der zweite Wahlgang statt.

Gewählt sind: Peter Huber-Hofmann (Vizeammann), Patrick Rüttimann, Marcel Egg-Bontorno.

Stimmbeteiligung: 36,8 Prozent.

______________________________________________________________________________

Gansingen

Der Gemeinderat Gansingen wurde im ersten Wahlgang komplett gewählt. Allen Bisherigen gelingt die Wiederwahl.

Gewählt sind: Mario Hüsler (Gemeindeammann), Urban Erdin (Vizeammann), Otto Senn, Hanni Jappert, Severin Senn.

Stimmbeteiligung: 47,3 Prozent.

_________________________________________________________________________________

Gontenschwil

Die Präsidentin der Aargauer Gemeindeammännervereinigung wird in ihrer Heimatgemeinde als Frau Ammann bestätigt, seit 20 Jahren ist Renate Gautschy bereits im Amt. Ein Bisheriger wird abgewält.

Gewählt sind: Renate Gautschy (Frau Gemeindeammann), Bruno Ellenberger (Vizeammann), Peter Steiner, Siegfried Sommerhalder, Markus Müller (SVP, neu).

Nicht mehr gewählt: Andreas Frey (parteilos)

Stimmbeteiligung: 40,7 Prozent

____________________________________________________________________________________

Künten

Der Gemeinderat wurde im ersten Wahlgang komplettiert, allen Bisherigen gelingt die Wiederwahl.

Gewählt sind: Werner Fischer (Gemeindeammann), Markus Staubli (Vizeammann), Yves Moser, Maria Schneller, Werner Schüpfer.

Stimmbeteiligung: 36,7 Prozent.

____________________________________________________________________________________

Lengnau

Der Gemeinderat ist nach dem ersten Wahlgang komplett, für den Vizeammann braucht es einen zweiten Wahlgang. Das Stimmvolk lehnt zudem einen Kredit für die Zentrumsplanung deutlich ab.

Gewählt sind: Franz Bertschi (Gemeindeammann), Hanni Jetzer, Marcel Elsässer, Viktor Jetzer (neu), Barbara Thumann (neu).

Referendumgsabstimmung Planungskredit Zentrums- und Dorfplatzentwicklung: Ja-Stimmen: 340, Nein-Stimmen: 640.

____________________________________________________________________________________

Leuggern

Alle bisherigen Gemeinderäte sind im ersten Wahlgang gewählt: Stefan Widmer (Gemeindeammann), Susanne Keller (Vizeammann), Peter Müller, Robert Erne, Magnus Sieber.

Stimmbeteiligung: 45,5 Prozent.

____________________________________________________________________________________

Oberwil-Lieli

Wachablösung in Oberwil-Lieli. Als Nachfolger des polarisierenden SVP-Mannes Andreas Glarner wird ein parteiloser ehemaliger BDPler gewählt.

Gewählt sind: Illias Läber (Gemeindeammann), Christoph Emmenegger (Vizeammann), Sven Saladin, Gabriela Bader-Füglistaler (neu), Stefan Strebel (neu).

Nicht gewählt: Rita Brem-Ingold, Roger Gündel.

Stimmbeteiligung: 60,5 Prozent.

_____________________________________________________________________________

Olsberg

Die Fricktaler Gemeinde hat den neuen Gemeinderat bereits am Samstagabend in Versammlungswahl gewählt.

Gewählt sind: Romuald Stalder (Gemeindeammann), Karl Bürgi (neu, Vizeammann), Walter Eitner (neu), Roland Jolidon (neu), Elisabeth Schneider (neu).

Anwesende an der Wahlversammlung: 72, entspricht einer Wahlbeteiligung von 27 Prozent.

_______________________________________________________________________________

Reinach

Einer der amtsältesten Gemeindeammänner der Schweiz ist erneut gewählt: Martin Heiz wurde in Reinach 1988 erstmals als Ammann gewählt. Im ersten Wahlgang wurden auch alle anderen bisherigen Gemeinderäte bestätigt.

Gewählt sind: Martin Heiz (Gemeindeammann), Bruno Rudolf (Vizeammann), Pia Müller, Rudolf Lanz, Thomas Brem.

Stimmbeteiligung 33,3 Prozent.

____________________________________________________________________________________

Reitnau

Der neue Gemeinderat in Reitnau dürfte vor einer kurzen Amtszeit stehen. Da Reitnau vermutlich bald mit dem Nachbardorf Attelwil fusioniert, würde es in einem Jahr bereits wieder Neuwahlen in der Fusionsgemeinde geben.

Gewählt im ersten Wahlgang: Katrin Burgherr (Gemeindeammann, neu), Rolf Trösch (Vizeammann), Herbert Fischer, Peter Hochuli (neu), Uwe Matthiessen (neu).

____________________________________________________________________________________

Safenwil

Der Gemeinderat Safenwil ist nach dem ersten Wahlgang komplett.

Gewählt sind: Daniel Zünd (Gemeindeammann), Philippe Bally (Vizeammann), André Diefenbacher, David Bürge, Marc Stettler (neu).

Stimmbeteiligung: 34,4 Prozent.

____________________________________________________________________________________

Schafisheim

Der Gemeinderat ist im erste Wahlgang komplett, obwohl sich sieben Personen um die fünf Sitze beworben hatten.

Gewählt sind: Roland Huggler (Gemeindeammann), André Kreis (Vizeammann), Simonetta Cator (neu), Marcel Müller (neu), Nadine Widmer (neu).

Nicht gewählt: Michael Letic, Markus Zogg.

Stimmbeteiligung: 44,4 Prozent.

____________________________________________________________________________________

Schöftland

Der Gemeinderat Schöftland ist nach dem ersten Wahlgang komplett. Alle fünf Bisherigen werden bestätigt.

Gewählt sind: Rolf Buchser (Gemeindeammann), Thomas Buchschacher (Vizeammann), Anja Gestmann, Gertrud Müller, Daniel Wehrli.

Stimmbeteiligung. 36,3 Prozent.

___________________________________________________________________________________

Staufen

Nach dem ersten Wahlgang ist der Gemeinderat komplett.

Gewählt sind: Otto Moser (Gemeindeammann), Katja Früh Haas (Vizeammann), Pascal Furer, Urs Welti (neu), Gallus Zahno (neu).

Stimmbeteiligung: 47,6 Prozent.

__________________________________________________________________________________

Suhr

In der grossen Vorortsgemeinde von Aarau ist der Gemeinderat nach dem ersten Wahlgang komplett. Auch ein Nachfolger für den langjährigen Gemeindepräsidenten Beat Rüetschi wurde bestimmt.

Gewählt sind: Marco Genoni (Gemeindepräsident), Carmen Suter-Frey (Vizepräsidentin), Thomas Baumann, Daniel Rüetschi, Oliver Krähenbühl (neu).

Nicht gewählt: Beat Woodtli

Stimmbeteiligung: 42,2 Prozent.

__________________________________________________________________________________

Turgi

Der Gemeinderat von Turgi ist nach dem ersten Wahlgang komplett gewählt. Allen Bisherigen gelingt die Wiederwahl.

Gewählt sind: Adrian Schoop (Gemeindeammann), Astrid Barben-Sternad (Vizeammann), Daniel Frei, Priska Meier, Daniel Lienammer.

Nicht gewählt: Guido Bertozzi

Stimmbeteiligung: 37,3 Prozent.

___________________________________________________________________________________

Unterkulm

Im Bezirkshauptort von Kulm ist der Gemeinderat nach dem ersten Wahlgang komplett.

Gewählt sind: Emil Huber (Gemeindeammann), Manuela Basso (Vizeammann), Michael Patscheider, Peter Werner Michel, Corinne Läppi (neu).

Stimmbeteiligung: 33,1 Prozent.

