Daniel Ric, Präsident der Kirchenpflege, muss sich erst im November 2022 zur Wiederwahl stellen. Er kann nicht abberufen oder entlassen werden. Eine Gruppe von Kirchenmitgliedern, die in Opposition ist zur Kirchenpflege und zum Pater, will an der diesjährigen Versammlung der Kirchgemeinde die Kirchenpflege vergrössern und mit eigenen Leuten eine Mehrheit erreichen, um den ihrer Meinung nach zu konservativen Kurs der Kirchenpflege und des Paters zu stoppen.

Dem Vernehmen nach läuft innerhalb der Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi aber auch eine Unterschriftensammlung von Personen, die die Kirchenpflege und den Pater stützen.