Ein jährliches Defizit von 250 Millionen Franken erwartet die Aargauer Regierung in den nächsten Jahren. Zeit, um die grossen Brocken anzugehen, um so richtig zu sparen - darin sind sich Parlament und Regierung mehrheitlich einig.

Am Dienstag ging es aber um eine Zwischenlösung. Man wolle «Luft gewinnen», hatte Finanzdirektor Markus Dieth dazu einmal erklärt. Die Entlastungsmassnahmen 2018 sind nicht wirklich Sparmassnahmen. Trotzdem hat der Grosse Rat kurz vor Mittag eine erste Tranche davon genehmigt.

Der Schuldenberg schrumpft weniger

35 Millionen Franken Entlastung für die Staatskasse sind vorläufig beschlossen. Es geht um den grossen Schuldenberg von Sondermülldeponie Kölliken und Sanierung Pensionskasse (rund 925 Millionen Franken). Nun soll der Kanton die Rückzahlung dieser Schulen unterbrechen - die Schulden also etwas länger bunkern.

Die Regierung hat weitere «Tricks» auf Lager: 145 Millionen Franken Konzessionsgelder des Kraftwerks Klingnau sollen in die Staatskasse fliessen. Auch diese wären eigentlich für den Schuldenabbau vorgesehen. Über diese Massnahme debattiert der Rat noch.

So oder so hält sich die Begeisterung in Grenzen: Vor allem bürgerliche Rednerinnen und Redner kritisieren die Entlastungsmassnahmen. Eben, weil es keine Sparmassnahmen sind.

