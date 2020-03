Philipp Grolimund begann seine Schulkarriere als Lehrer in Muhen (AG). Dort stand er 1986 zum ersten Mal vor einer Klasse. 30 Jahre lang unterrichtete er in Muhen und wurde Rektor und dann Schulleiter. Auf das Schuljahr 2016/17 wechselte er nach Windisch, wo er die Stelle als Gesamtschulleiter übernahm. Ende 2018 kündigte er und trat im Sommer 2019 die Stelle als Leiter der Primarschule Laufenburg an. Grolimund ist Co-Präsident des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Aargau (VSLAG).