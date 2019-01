An vielen Schulen im Kanton Solothurn werden während der Schulzeit obligatorische Schneesportlager durchgeführt. An dieser Tradition wolle man nicht rütteln, erklärt Adrian van der Floe, Präsident Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn. Diese Lager seien zudem sehr beliebt. Von den rund 600 Schülerinnen und Schülern an seiner Schule, der Oberstufe Wasseramt Ost, liessen sich jeweils nur 10 bis 20 Jugendliche dispensieren.

Der organisatorische und finanzielle Aufwand sei allerdings nicht zu verachten, so van der Floe. Er erachtet solche obligatorischen Lager aber als sinnvoll. Das Ziel sei die Bewegung in der Natur, gemeinsam mit den Schulkameraden. Eine Woche Schneesport in den Bergen, sich überhaupt in den Alpen bewegen, sei für einige Jugendliche nicht mehr selbstverständlich.