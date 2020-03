Dass die Schulen geschlossen und die Kinder ständig zu Hause sind, kann für Eltern zur Belastung werden. Was tun mit einem Bub, der den ganzen Tag nur herumliegt? Wie reagieren, wenn das Mädchen sich nicht an Anweisungen hält? Der Kanton Solothurn bietet den Eltern nun Hilfe an. Fachleute des Schulpsychologischen Dienstes geben telefonisch (032 627 29 61) und per Mail (spd@dbk.so.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster) Auskunft zu Erziehungsfragen, helfen unkompliziert mit Tipps und Beratung. Der Schulpsychologische Dienst kann diese Eltern-Hotline anbieten, weil es während der Corona-Krise fast keine Abklärungen von Kindern mehr gibt.