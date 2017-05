Neues Stadion in Aarau So reagiert die Politik auf die Hochhaus-Pläne im Torfeld Süd

Seit Jahren warten die Stadt Aarau und ihr Fussballclub auf ein neues Stadion. Nun droht eine weitere Verzögerung. Denn die Bauherrin will statt eines Einkaufszentrums nun Hochhäuser neben das Stadion bauen. Was Stadt und FC befürworten, stösst in der Politik nicht nur auf Gegenliebe.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, matb;velm