Das sanierungsbedürftige Sportzentrum CIS in der Stadt Solothurn mit Turnhallen und Tennisplätzen ist versteigert.

Gekauft hat es die Ammann Globalbau AG aus Hilterfingen BE für 4,51 Millionen Franken.

Damit geht die IGSSO «Interessengemeinschaft Sport Solothurn» leer aus. Das ist jener Verein , der die grossen Sportvereine der Stadt vertritt.

Das Sportzentrum CIS an der Aare in Solothurn ist sanierungsbedürftig. Die aktuelle Betreiberin ist konkurs. Sie hat den Unterhalt vernachlässigt. Durchs Dach dringt Regen ein und der Hallenboden fördere Unfälle, so die Kritik der Sportvereine, welche das CIS benützen. Neben Tennis-, Badminton-Handball- und Volleyballclubs werden die Hallen auch vom Kanton für das Lehrlingsturnen gemietet.

Sportvereine sind zufrieden

Nun ist klar: Das CIS hat eine neue Besitzerin. Die Berner Firma (Ammann Globalbau AG aus Hilterfingen BE) hat die Solothurner Sportanlage gekauft. Warum ist noch nicht klar. Sie muss die Sporthalle der Stadt rund 1300 Stunden im Jahr für die Vereine zur Verfügung stehen, so steht es im Baurechtsvertrag, heisst es beim Solothurner Rechtsdienst. Eigentümerin des Baulandes ist die Stadt.

Legende: SRF

Man habe gewusst, dass die Firma Ammann mitbieten werde, sagt Simon Michel, Präsident der IGSSO gegenüber SRF. Er sei froh, dass nun ein potenter Investor die Sporthalle übernehme. Zum Kaufpreis von 4,51 Millionen sagt Michel: «So viel hätten wir nicht geboten.» Die Ausgangslage sei aber nun besser als bisher. Man werde mit der Ammann-Gruppe alles besprechen, so Michel.