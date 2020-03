Zentrum vernachlässigt: Es regnet durchs Dach. Der Hallenboden sei gefährlich, sagen die Sportclubs. Das Sportzentrum Cis in Solothurn ist sanierungsbedürftig. Jahrelang haben die alten Besitzer das Zentrum vernachlässigt, und auch der neue Inhaber hat bisher kaum etwas dagegen unternommen. Auch die Forderung nach einer Sanierung der Stadt Solothurn hat daran nichts geändert.

Juristische Schritte: Nun will die Stadt Solothurn nicht mehr länger zuschauen. Nach zwei Jahren Verhandlungen mit den Cis-Besitzern werde man nun klagen, teilt die Stadt mit. Die Schlichtungsstelle habe dafür grünes Licht gegeben.

Klare Forderungen: Die Stadt Solothurn will, dass einerseits die Mängel in der Turnhalle behoben werden. Bis es soweit ist, will die Stadt 30 Prozent weniger Miete bezahlen. Die restliche Miete will die Stadt auf ein Sperrkonto einzahlen, bis die Schäden behoben sind.